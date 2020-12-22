Окупанти прийшли додому до кримськотатарського активіста, шукали "нелегалів"

21 грудня в кримському Судаку окупанти вдруге прийшли додому до кримськотатарського активіста Рефата Камілова.

Джерело: Камілов у коментарі "Кримській солідарності"

Пряма мова: "21 грудня до мене приходили співробітники поліції. Записали мої дані і сказали, що шукають нелегалів. Цікавилися тим, які в мого сусіда нелегали працюють і живуть. Чому вони прийшли з цим до мене - незрозуміло. Це вже другий раз. Створюють своєрідний психологічний вплив".

Передісторія: Раніше до Камілова вже приходили правоохоронці, тому що у липні 2019 року він приїжджав на суд у справі кримських татар в Москві, де був затриманий поліцією.

На активіста склали адміністративний протокол, а після розгляду справи в суді – оштрафували.