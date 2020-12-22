Оккупанты пришли домой к крымскотатарскому активисту, искали "нелегалов"
Вторник, 22 декабря 2020, 14:27
21 декабря в крымском Судаке оккупанты уже во второй раз пришли домой к крымскотатарскому активисту Рефату Камилову.
Источник: Камилов в комментарии "Крымской солидарности"
Прямая речь: "21 декабря ко мне приходили сотрудники полиции. Записали мои данные и сказали, что ищут нелегалов. Интересовались тем, какие у моего соседа нелегалы работают и живут. Почему они пришли с этим ко мне - непонятно. Это уже второй раз. Создают своеобразное психологическое давление".
Предыстория: Раньше к Камилову уже приходили правоохранители, так как в июле 2019 он приезжал на суд по делу крымских татар в Москве, где был задержан полицией.
На активиста составили административный протокол, а после рассмотрения дела в суде - оштрафовали.
Украинская правда