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Оккупанты пришли домой к крымскотатарскому активисту, искали "нелегалов"

Вторник, 22 декабря 2020, 14:27
Фото: Радио Свобода

21 декабря в крымском Судаке оккупанты уже во второй раз пришли домой к крымскотатарскому активисту Рефату Камилову.

Источник: Камилов в комментарии "Крымской солидарности"

Прямая речь: "21 декабря ко мне приходили сотрудники полиции. Записали мои данные и сказали, что ищут нелегалов. Интересовались тем, какие у моего соседа нелегалы ​​работают и живут. Почему они пришли с этим ко мне - непонятно. Это уже второй раз. Создают своеобразное психологическое давление".

Предыстория: Раньше к Камилову уже приходили правоохранители, так как в июле 2019 он приезжал на суд по делу крымских татар в Москве, где был задержан полицией.

На активиста составили административный протокол, а после рассмотрения дела в суде - оштрафовали.

Украинская правда
Темы: Крымкрымские татарыоккупация


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