Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Режисер "Свідків Путіна" пікетував ФСБ із синіми трусами в руках

Вівторок, 22 грудня 2020, 14:48
фото: Аскольд Куров

Біля будівлі ФСБ Росії на Луб'янці в Москві затримали режисера Віталія Манського, який вийшов на пікет з синіми трусами в руках.

Джерело: опозиціонер Олексій Навальний у Facebook, "Радіо Свобода"

Деталі: Пікет Манський проводив акцію на підтримку Навального. Його повезли в ОВС по Міщанському району.

Публічних коментарів російських силовиків щодо затримання Манського немає.

Пряма мова Навального: "Сині труси будуть вилучені і, як трофей, передані національному лідерові Володимиру Володимировичу Путіну".

Що передувало: Після публікації Навальним бесіди з одним із його можливих отруйників у Москві затримали кількох прихильників опозиційного політика.

Читайте також: Російський режисер Віталій Манський: Путін сприймає Зеленського як актора "Кварталу-95"

Теми: НавальнийПутінФСБ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 23 грудня: свіжий президентський рейтинг, прощання з Кернесом

Україна може отримати від COVAX 16 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Уряд спростив переїзд в Україну білоруських спеціалістів

ІнфографікаЗеленський vs Порошенко: з'явився свіжий президентський рейтинг

Відео, фотоУ Харкові прощаються з Кернесом: 400 поліцейських охорони, а відспівував сам Онуфрій

За добу в Україні на COVID захворіли 537 дітей та 422 медики

Усі новини...
Навальний
РФ ввела санкції проти членів урядового апарату Німеччини - ЗМІ
У Кремлі відреагували на розмову Навального з ФСБшником
Росія розширила санкційний список чиновників ЄС через санкції за Навального
Останні новини
21:22
Новини 23 грудня: свіжий президентський рейтинг, прощання з Кернесом
21:07
Офіційний курс на 24 грудня: гривня ослабла
20:52
"Кілок в серце Nord Stream-2": США готують нові санкції проти російського газопроводу – ЗМІ
20:35
"Пішов з молотка" ще один завод "Укрспирту"
20:18
AstraZeneca подала запит на реєстрацію своєї вакцини – саме її може отримати Україна
19:56
США розширили санкції проти режиму в Білорусі
19:30
НБУ призначив нового директора департаменту фінмоніторингу
19:18
оновленоСніг в Україні: протягом дня в ДТП загинули 13 людей
18:51
Керівництво Michelin вибачилось за "російський борщ" перед посольством України
18:37
Кабмін визначив бізнес-модель Приватбанку на 2020-2024 роки
Усі новини...