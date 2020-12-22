Режисер "Свідків Путіна" пікетував ФСБ із синіми трусами в руках

Біля будівлі ФСБ Росії на Луб'янці в Москві затримали режисера Віталія Манського, який вийшов на пікет з синіми трусами в руках.

Джерело: опозиціонер Олексій Навальний у Facebook, "Радіо Свобода"

Деталі: Пікет Манський проводив акцію на підтримку Навального. Його повезли в ОВС по Міщанському району.

Публічних коментарів російських силовиків щодо затримання Манського немає.

Пряма мова Навального: "Сині труси будуть вилучені і, як трофей, передані національному лідерові Володимиру Володимировичу Путіну".

Що передувало: Після публікації Навальним бесіди з одним із його можливих отруйників у Москві затримали кількох прихильників опозиційного політика.

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