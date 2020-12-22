Режиссер "Свидетелей Путина" пикетировал ФСБ с синими трусами в руках

У здания ФСБ России на Лубянке в Москве задержали режиссера Виталия Манского, который вышел на пикет с синими трусами в руках.

Источник: оппозиционер Алексей Навальный Facebook, "Радио Свобода"

Детали: Пикет Манский проводил в поддержку Навального. Его повезли в ОВД по Мещанскому району.

Публичных комментариев российских силовиков по поводу задержания Манского нет.

Прямая речь Навального: "Синие трусы будут изъяты и, в качестве трофея, переданы национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину".

Что предшествовало: После публикации Навальным беседы с одним из его возможных отравителей в Москве задержали нескольких сторонников оппозиционного политика.

21 декабря Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации. ФСБ разговор Алексея Навального со своими сотрудниками назвала подделкой и провокацией. Спецслужба по этому факту начала проверку.

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Предыстория:

Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.

23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.

Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.

Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Президент РФ Владимир Путин отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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