Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Режиссер "Свидетелей Путина" пикетировал ФСБ с синими трусами в руках

Вторник, 22 декабря 2020, 14:48
фото: Аскольд Куров

У здания ФСБ России на Лубянке в Москве задержали режиссера Виталия Манского, который вышел на пикет с синими трусами в руках.

Источник: оппозиционер Алексей Навальный Facebook, "Радио Свобода"

Детали: Пикет Манский проводил в поддержку Навального. Его повезли в ОВД по Мещанскому району.

Публичных комментариев российских силовиков по поводу задержания Манского нет.

Прямая речь Навального: "Синие трусы будут изъяты и, в качестве трофея, переданы национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину".

Что предшествовало: После публикации Навальным беседы с одним из его возможных отравителей в Москве задержали нескольких сторонников оппозиционного политика.

21 декабря Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации. ФСБ разговор Алексея Навального со своими сотрудниками назвала подделкой и провокацией. Спецслужба по этому факту начала проверку.

Читайте такжеЯд для Путина: что меняет покушение на Навального в отношениях России и Запада

Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Президент РФ Владимир Путин отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Читайте также: Российский режиссер Виталий Манский: Путин воспринимает Зеленского как актера "Квартала-95"

Темы: НавальныйПутинФСБ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета. Но успехи уже видит

На мэра Броваров напали и ограбили

НАБУ для Татарова инициирует арест с альтернативой залога – Сытник

В Москве после разговора Навального с "отравителем" задержали сторонников политика

Коронавирус-мутант: Минздрав посоветовал украинцам, как защититься

фотоЗеленский сменил заместительницу Ермака

Все новости...
Навальный
РФ ввела санкции против членов правительственного аппарата Германии - СМИ
В Кремле отреагировали на разговор Навального с ФСБшником
Россия расширила санкционный список чиновников ЕС из-за санкций за Навального
Последние новости
15:08
РФ ввела санкции против членов правительственного аппарата Германии - СМИ
14:54
Портфельные госгарантии: Кабмин расширил круг потенциальных банков-кредиторов бизнеса
14:48
фото, видеоРежиссер "Свидетелей Путина" пикетировал ФСБ с синими трусами в руках
14:33
Мэр Броваров рассказал детали нападения: 5 вооруженных били на глазах у ребенка
14:27
Оккупанты пришли домой к крымскотатарскому активисту, искали "нелегалов"
14:09
Шевченковская премия 2021: названы имена номинантов короткого списка
14:08
Замглавы ОП Татаров: директор НАБУ заигрался, ареста не будет
14:07
"Датагруп" покупает 100% акций оператора Volia
13:59
В "Нафтогазе" прокомментировали назначение Витренко главой Минэнерго
13:53
Еще одного российского актера признали угрозой украинской нацбезопасности
Все новости...