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Перша країна на Балканах отримала вакцину від коронавірусу

Вівторок, 22 грудня 2020, 16:03

Перша партія вакцини BioNTech/Pfizer у вівторок 22 грудня була доставлена в Сербію, що першою серед балканських країн отримала вакцину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.rs.

Літак з першими 4800 дозами вакцини приземлився в аеропорту Белграда.

Пізніше вакцини були доставлені в Інститут вірусології, вакцин і сироваток, відомий як "Торлак". Очікується, що імунізація почнеться наступного тижня і найімовірніше стартує з мешканців будинків для літніх людей.

Чотири дні тому Сербське агентство з питань лікарських засобів дало згоду на застосування вакцини BioNTech/Pfizer. Уряд Сербії очікує отримати ще 21 000 доз вакцини цих виробників у січні.

Сербія стала першою країною на Балканах, яка отримала вакцину BioNTech/Pfizer.

Уряд Сербії також вів переговори про імпорт російської вакцини Sputnik V і китайської вакцини.

Нагадаємо, на початку грудня Сербія вирішила закрити ресторани і  магазини у вихідні та обмежити їх роботу в будні. 

Теми: коронавірусвакцинація


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