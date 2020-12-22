Первая страна на Балканах получила вакцину от коронавируса

Первая партия вакцины BioNTech/Pfizer во вторник 22 декабря была доставлена ​​в Сербию, которая первой среди балканских стран получила вакцину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nova.rs.

Самолет с первыми 4800 дозами вакцины приземлился в аэропорту Белграда.

Позже вакцины были доставлены в Институт вирусологии, вакцин и сывороток, известный как "Торлак". Ожидается, что иммунизация начнется на следующей неделе и стартует с жителей домов престарелых.

Четыре дня назад Сербское агентство по лекарственным средствам дало согласие на применение вакцины BioNTech/Pfizer. Правительство Сербии ожидает получить еще 21 тыс. доз вакцины этих производителей в январе.

Сербия стала первой страной на Балканах, которая получила вакцину BioNTech/Pfizer.

Правительство Сербии также вело переговоры об импорте российской вакцины Sputnik V и китайской вакцины.

Напомним, в начале декабря Сербия решила закрыть рестораны и магазины в выходные и ограничить их работу в будни.