Первая страна на Балканах получила вакцину от коронавируса
Первая партия вакцины BioNTech/Pfizer во вторник 22 декабря была доставлена в Сербию, которая первой среди балканских стран получила вакцину.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nova.rs.
Самолет с первыми 4800 дозами вакцины приземлился в аэропорту Белграда.
Позже вакцины были доставлены в Институт вирусологии, вакцин и сывороток, известный как "Торлак". Ожидается, что иммунизация начнется на следующей неделе и стартует с жителей домов престарелых.
Четыре дня назад Сербское агентство по лекарственным средствам дало согласие на применение вакцины BioNTech/Pfizer. Правительство Сербии ожидает получить еще 21 тыс. доз вакцины этих производителей в январе.
Сербия стала первой страной на Балканах, которая получила вакцину BioNTech/Pfizer.
Правительство Сербии также вело переговоры об импорте российской вакцины Sputnik V и китайской вакцины.
Напомним, в начале декабря Сербия решила закрыть рестораны и магазины в выходные и ограничить их работу в будни.