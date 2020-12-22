Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Первая страна на Балканах получила вакцину от коронавируса

Вторник, 22 декабря 2020, 15:03
Первая страна на Балканах получила вакцину от коронавируса

Первая партия вакцины BioNTech/Pfizer во вторник 22 декабря была доставлена ​​в Сербию, которая первой среди балканских стран получила вакцину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nova.rs.

Самолет с первыми 4800 дозами вакцины приземлился в аэропорту Белграда.

Позже вакцины были доставлены в Институт вирусологии, вакцин и сывороток, известный как "Торлак". Ожидается, что иммунизация начнется на следующей неделе и стартует с жителей домов престарелых.

Четыре дня назад Сербское агентство по лекарственным средствам дало согласие на применение вакцины BioNTech/Pfizer. Правительство Сербии ожидает получить еще 21 тыс. доз вакцины этих производителей в январе.

Сербия стала первой страной на Балканах, которая получила вакцину BioNTech/Pfizer.

Правительство Сербии также вело переговоры об импорте российской вакцины Sputnik V и китайской вакцины.

Напомним, в начале декабря Сербия решила закрыть рестораны и магазины в выходные и ограничить их работу в будни.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: