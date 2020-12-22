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Єврокомісія порадила країнам ЄС зняти "транспортну блокаду" з Британії

Вівторок, 22 грудня 2020, 15:57

Європейська комісія у вівторок рекомендувала зняти заборони на поїздки, запроваджені країнами ЄС щодо Британії для стримування мутованого варіанту коронавірусу, щоб відновити вантажні і важливі поїздки та дозволити людям повернутися додому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Комісія рекомендувала відмовитися від несуттєвих поїздок до Британії і назад, але заявила, що люди, які прямують в країну свого проживання, повинні мати дозвіл на це - за умови, що вони пройдуть тест на COVID-19 або будуть поміщені в карантин протягом 10 днів.

"Загальні заборони на поїздки не повинні заважати тисячам громадян ЄС і Британії повернутися додому", - заявив єврокомісар Дідьє Рейндерс.

Мандрівники з життєво важливими функціями, такі як медичні працівники, повинні пройти тест перед вильотом, але не мають піддаватися карантину, рекомендувала комісія. 

Транспортний персонал, включаючи водіїв вантажівок, повинен бути звільнений від будь-яких заборон на поїздки, а також від вимог тестування та карантину.  Комісія заявила, якщо країна ЄС вимагає експрес-тести на антигени від водіїв вантажівок з Британії, це не повинно призвести до зупинки перевезень.

Рекомендації Єврокомісії призначені для встановлення загальних правил в ЄС, і посли Євросоюзу розглянуть можливість їх  схвалення у вівторок. 

Однак прикордонний контроль регулюється національною політикою держав-членів, тому кожна країна ЄС може вводити свої правила.

Як повідомлялося, в уряді Британії розглядають можливість масово протестувати на коронавірус тисячі водіїв-далекобійників, які застрягли на шляху до Європи через зупинку Францією всього сполучення з Британією через новий штам коронавірусу.  

Прем’єр Британії Борис Джонсон намагається домовитися з президентом Франції Еммануелем Макроном про те, щоб дозволити принаймні рух вантажів.

У Британії "блокада" на кордоні подекуди вже спричинила панічне скуповування продуктів у супермаркетах, особливо індички, хліба, овочів і туалетного паперу. 

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

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Теми: коронавірусВелика Британія
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