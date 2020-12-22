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Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС снять "транспортную блокаду" с Британии

Вторник, 22 декабря 2020, 15:57

Европейская комиссия во вторник рекомендовала снять запрет на поездки, введенные странами ЕС в Великобританию для сдерживания мутировавшего варианта коронавируса, чтобы восстановить грузовые и важные поездки и позволить людям вернуться домой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Комиссия рекомендовала отказаться от несущественных поездок в Британию и обратно, но заявила, что люди, которые направляются в страну своего проживания, должны иметь разрешение на это - при условии, что они пройдут тест на COVID-19 или будут помещены в карантин в течение 10 дней.

"Общий запрет на поездки не должен мешать тысячам граждан ЕС и Великобритании вернуться домой", - заявил еврокомиссар Дидье Рейндерс.

Путешественники с жизненно важными функциями, такие как медицинские работники, должны пройти тест перед вылетом, но не должны подвергаться карантину, рекомендовала комиссия.

Транспортный персонал, включая водителей грузовиков, должен быть освобожден от любых запретов на поездки, а также от требований к тестированию и карантину. Комиссия заявила, что если страна ЕС требует экспресс-тесты на антигены от водителей грузовиков из Британии, это не должно привести к остановке перевозок.

Рекомендации Еврокомиссии предназначены для установления общих правил в ЕС, и послы Евросоюза рассмотрят возможность их одобрения во вторник.

Однако пограничный контроль регулируется национальной политикой государств-членов, поэтому каждая страна ЕС может вводить свои правила.

Как сообщалось, в правительстве Великобритании рассматривают возможность массово протестировать на коронавирус тысячи водителей-дальнобойщиков, которые застряли на пути в Европу из-за остановки Францией всего сообщения с Британией из-за нового штамма коронавируса.

Премьер Британии Борис Джонсон пытается договориться с президентом Франции Эммануэлем Макроном о том, чтобы позволить по крайней мере движение грузов.

В Британии "блокада" на границе кое-где уже вызвала паническую скупку продуктов в супермаркетах, особенно индейки, хлеба, овощей и туалетной бумаги.

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Темы: коронавирусВеликобритания
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