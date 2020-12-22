Вірменська опозиція взялася блокувати адмінбудівлі в Єревані

У Єревані під час опозиційного мітингу на площі Республіки пролунала заява про те, що рішення нинішнього уряду є незаконними й антидержавними, а також опозиція повідомила про свої подальші кроки.

Джерело: Радио Азатутюн, яке цитує члена Верховного органу АРФД, координатора "Руху за спасіння Вітчизни" Ішхана Сагателяня

Пряма мова: "Частина людей, і у нас вже є відповідні групи, заблокує будівлю уряду, тому що діяльність цього уряду, повторюю, антивірменська, антидержавна, нам вона більше не потрібна. На провокації не піддаємося. Наполегливою, послідовною, організованою роботою ми повинні відібрати у Нікола Пашиняна всю державну систему".

Деталі: 22 грудня опозиційний рух оголосив, що вимагає відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, а також – загальнонаціональний страйк.

Наїра Зограбян з партії "Процвітаюча Вірменія" заявила, що з 22 грудня дня вони будуть проводити щоденні акції непокори, поки Нікол Пашинян не піде у відставку.

Представники "Руху за порятунок Вітчизни", що складається з 16 опозиційних партій, вважають Пашиняна відповідальним за наслідки війни в Нагорному Карабасі, в якій вірменська сторона понесла значні територіальні та людські втрати. Вони також критикують чинну владу за нездатність впоратися з наслідками війни.

Опозиційні сили заявляють про необхідність зміни Пашиняна на "тимчасового" прем'єра, висуваючи кандидатуру Вазгена Манукяна, який обіймав посади прем'єр-міністра і міністра оборони Вірменії на початку 1990-х.

Водночас прем'єр-міністр Нікол Пашинян вважає цей опозиційний рух "бунтом (колишніх) еліт", який намагається домогтися реваншу.

Що цьому передувало: