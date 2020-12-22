Армянская оппозиция взялась блокировать админздания в Ереване

В Ереване во время оппозиционного митинга на площади Республики прозвучало заявление о том, что решения нынешнего правительства являются незаконными и антигосударственными, а также оппозиция сообщила о своих дальнейших шагах.

Источник: Радио Азатутюн, которое цитирует члена Верховного органа АРФД, координатора "Движения за спасение Отечества" Ишхана Сагателяна

Прямая речь: "Часть людей, и у нас уже есть соответствующие группы, заблокирует здание правительства, так как деятельность этого правительства, повторяю, антиармянская, антигосударственная, нам она больше не нужна. На провокации не поддаемся. Настойчивой, последовательной, организованной работой мы должны отобрать у Никола Пашиняна всю государственную систему ".

Детали: 22 декабля оппозиционное движение объявило, что требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также - общенациональная забастовка.

Наира Зограбян из партии "Процветающая Армения" заявила, что с 22 декабря дня они будут проводить ежедневные акции протеста, пока Никол Пашинян не уйдет в отставку.

Представители "Движения за спасение Отечества", состоящее из 16 оппозиционных партий, считают Пашиняна ответственным за последствия войны в Нагорном Карабахе, в которой армянская сторона понесла значительные территориальные и людские потери. Они также критикуют действующую власть за неспособность справиться с последствиями войны.

Оппозиционные силы заявляют о необходимости изменения Пашиняна на "временного" премьера, выдвигая кандидатуру Вазгена Манукяна, который занимал должности премьер-министра и министра обороны Армении в начале 1990-х.

В то же время премьер-министр Никол Пашинян считает это оппозиционное движение "бунтом (бывших) элит", который пытается добиться реванша.

Что этому предшествовало: