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Окупанти продовжують блокувати популярні українські онлайн-медіа в Криму

Вівторок, 22 грудня 2020, 16:24
Окупанти продовжують блокувати популярні українські онлайн-медіа в Криму

Українські онлайн-медіа в Криму блокуються мінімум 11 провайдерами в 8 містах.

Джерело: моніторинг Кримської правозахисної групи

Деталі: За даними аналітиків, як мінімум 25 сайтів у Криму заблоковані повністю. Ще 5 інтернет-ресурсів заблоковані частково.

Основна частина заблокованих сайтів - популярні українські онлайн-медіа. Згідно з результатами дослідження, мінімум 11 провайдерів у 8 кримських населених пунктах повністю блокують сайти 20 українських медіа. Це сайти Укрінформ, Цензор.нет, QHA, След.нет, Інформаційний спротив, UAinfo, Blackseanews, Апостроф, Главное, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Лівий берег, Подробиці, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Українська правда, РБК Україна, Дзеркало тижня, Херсон Daily.

Також повністю заблоковані сайти Лінкедін, Меджлісу кримськотатарського народу, "Свідків Єгови", Міністерства з питань реінтеграції ТОТ України та організації Хізб ут-Тахрір.

Сайт прокуратури АРК та м.Севастополь недоступний у одного провайдера з одинадцяти.

Перевірку доступності сайтів монітори провели в листопаді - грудні 2020 року з допомогою мереж 11 різних провайдерів у 8 кримських населених пунктах NeapolGroup (Білогірськ), SevStar (Севастополь), Мрія (Сімферополь), КСТ (Сімферополь), Боспортелеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта ), SkyLine (Красноперекопський район), Гігабайт (Бахчисарай), Керчьнет (Керч), Джанкой-онлайн (Джанкой), Феонет (Феодосія).

Дослівно: "Постійне блокування провідних українських незалежних онлайн-медіа на території окупованого Криму порушує право на доступ до інформації для жителів півострова. Наразі безперешкодна робота професійних незалежних медіа, які регулярно інформують людей про ситуацію з поширенням пандемії COVID-19, життєво необхідна українському суспільству, включаючи жителів окупованих територій".

Чому це важливо: Продовжуючи такі обмеження незалежних ЗМІ в Криму, Російська Федерація не тільки обмежує свободу слова, але і створює додаткові ризики для життя і здоров'я жителів Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримінтернетправа людини
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