Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Окупанти продовжують блокувати популярні українські онлайн-медіа в Криму

Вівторок, 22 грудня 2020, 17:24

Українські онлайн-медіа в Криму блокуються мінімум 11 провайдерами в 8 містах.

Джерело: моніторинг Кримської правозахисної групи

Деталі: За даними аналітиків, як мінімум 25 сайтів у Криму заблоковані повністю. Ще 5 інтернет-ресурсів заблоковані частково.

Основна частина заблокованих сайтів - популярні українські онлайн-медіа. Згідно з результатами дослідження, мінімум 11 провайдерів у 8 кримських населених пунктах повністю блокують сайти 20 українських медіа. Це сайти Укрінформ, Цензор.нет, QHA, След.нет, Інформаційний спротив, UAinfo, Blackseanews, Апостроф, Главное, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Лівий берег, Подробиці, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Українська правда, РБК Україна, Дзеркало тижня, Херсон Daily.

Також повністю заблоковані сайти Лінкедін, Меджлісу кримськотатарського народу, "Свідків Єгови", Міністерства з питань реінтеграції ТОТ України та організації Хізб ут-Тахрір.

Сайт прокуратури АРК та м.Севастополь недоступний у одного провайдера з одинадцяти.

Перевірку доступності сайтів монітори провели в листопаді - грудні 2020 року з допомогою мереж 11 різних провайдерів у 8 кримських населених пунктах NeapolGroup (Білогірськ), SevStar (Севастополь), Мрія (Сімферополь), КСТ (Сімферополь), Боспортелеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта ), SkyLine (Красноперекопський район), Гігабайт (Бахчисарай), Керчьнет (Керч), Джанкой-онлайн (Джанкой), Феонет (Феодосія).

Дослівно: "Постійне блокування провідних українських незалежних онлайн-медіа на території окупованого Криму порушує право на доступ до інформації для жителів півострова. Наразі безперешкодна робота професійних незалежних медіа, які регулярно інформують людей про ситуацію з поширенням пандемії COVID-19, життєво необхідна українському суспільству, включаючи жителів окупованих територій".

Чому це важливо: Продовжуючи такі обмеження незалежних ЗМІ в Криму, Російська Федерація не тільки обмежує свободу слова, але і створює додаткові ризики для життя і здоров'я жителів Криму.

Теми: Кримінтернетправа людини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19

Зеленський вирішуватиме, чи лишати Венедіктову, після звіту. Але успіхи вже бачить

На мера Броварів напали і пограбували

НАБУ для Татарова ініціює арешт з альтернативою застави – Ситник

У Москві після розмови Навального з "отруйником" затримали прихильників політика

Коронавірус-мутант: МОЗ порадило українцям, як захиститися

Усі новини...
Крим
В окупованому Криму майже вичерпались запаси питної води – еколог
Окупанти прийшли додому до кримськотатарського активіста, шукали "нелегалів"
"Масандра": в окупованому Криму хочуть компенсувати другу Путіна 50% витрат на виноградники
Останні новини
17:44
Окупанти мінували місцевість та стріляли з великого калібру на Донбасі
17:43
Зеленський 15-ий день не ветує і не підписує закон про покарання за брехню в деклараціях
17:35
Рада планує розглянути законопроєкт про реформу СБУ в січні
17:29
Закриття міжбанку: гривня знецінюється
17:24
Окупанти продовжують блокувати популярні українські онлайн-медіа в Криму
17:16
Вірменська опозиція взялася блокувати адмінбудівлі в Єревані
17:13
В окупованому Криму майже вичерпались запаси питної води – еколог
17:01
Ексчиновник ДАБІ Сергієнко: Я хотів подати в суд на прем'єр-міністра
16:59
Пенсійному фонду передбачили дефіцит власних надходжень у 26 млрд у 2021 році
16:57
Єврокомісія порадила країнам ЄС зняти "транспортну блокаду" з Британії
Усі новини...