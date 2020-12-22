Оккупанты продолжают блокировать популярные украинские онлайн-медиа в Крыму

Украинские онлайн-медиа в Крыму блокируются минимум 11 провайдерами в 8 городах.

Источник: мониторинг Крымской правозащитной группы

Детали: По данным аналитиков, как минимум 25 сайтов в Крыму заблокированы полностью. Еще 5 интернет-ресурсов заблокированы частично.

Основная часть заблокированных сайтов — популярные украинские онлайн-медиа. Согласно результатам исследования, минимум 11 провайдеров в 8 крымских населенных пунктах полностью блокируют сайты 20 украинских медиа. Это сайты Укринформ, Цензор.нет, QHA, След.нет, Информационное сопротивление, UAinfo, Blackseanews, Апостроф, Главное, Громадське радіо, Центр журналистских расследований, Левый берег, Подробности, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Украинская правда, РБК Украина, Зеркало недели, Херсон Daily.

Также полностью заблокированы сайты Линкедин, Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства по вопросам реинтеграции ВОТ Украины и организации Хизб ут-Тахрир.

Сайт прокуратуры АРК и г. Севастополь недоступен у одного провайдера из одиннадцати.

Проверку доступности сайтов мониторы провели в ноябре — декабре 2020 года с помощью сетей 11 разных провайдеров в 8 крымских населенных пунктах NeapolGroup (Белогорск), SevStar (Севастополь), Мечта (Симферополь), КСТ (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Гигабайт (Бахчисарай), Керчьнет (Керчь), Джанкой-онлайн (Джанкой), Феонет (Феодосия).

Дословно: "Постоянное блокирование ведущих украинских независимых онлайн-медиа на территории оккупированного Крыма нарушает право на доступ к информации для жителей полуострова. В настоящее время беспрепятственная работа профессиональных независимых медиа, которые регулярно информируют людей о ситуации с распространением пандемии COVID-19, жизненно необходима украинскому обществу, включая жителей оккупированных территорий".

Почему это важно: Продолжая такие ограничения независимых СМИ в Крыму, Российская Федерация не только ограничивает свободу слова, но и создает дополнительные риски для жизни и здоровья жителей Крыма.