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Електронний музей про російську агресію створять в Україні

Вівторок, 22 грудня 2020, 17:17
Електронний музей про російську агресію створять в Україні
на фото підписанти меморандуму

Низка відомств підписали меморандум щодо створення інтернет-порталу для збереження задокументованих фактів про злочини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей.

Джерело: Офіс президента, Офіс генпрокурора

Деталі: Меморандум підписали Представництво резидента в Автономній Республіці Крим, Офіс генерального прокурора, Український інститут національної пам’яті, Міжнародний фонд "Відродження" та Центр дослідження безпекового середовища "Прометей".

Передбачається, що онлайн-ресурс міститиме найрізноманітніші дані, зокрема: свідчення очевидців, архівні джерела, інформацію ЗМІ, рішення та резолюції міжнародних організацій, фото- та відеоматеріали.

Ключовою вимогою до проєкту є правдивість, об’єктивність та базування на офіційних даних. Зокрема, в основу порталу будуть покладені результати роботи Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора, факти та свідчення, задокументовані неурядовими організаціями.

Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов нагадав, що з 2014 року правоохоронні органи та органи прокуратури фіксують і розслідують злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях. Це понад 20 тисяч кримінальних правопорушень, серед іншого воєнні злочини та злочини проти людяності.

В ОГП зазначили, що електронний музей про збройну агресію Росії міститиме дані українською та англійською мовами про ключові події та факти щодо перебігу міжнародного збройного конфлікту, серйозних порушень принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини в тимчасово окупованих Криму та на Донбасі.

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокурораОфіс президентаКримокупаціяРосія
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