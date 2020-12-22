Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Электронный музей о российской агрессии создадут в Украине

Вторник, 22 декабря 2020, 17:17
Электронный музей о российской агрессии создадут в Украине

Ряд ведомств подписали меморандум о создании интернет-портала для сохранения задокументированных фактов о преступлениях на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Источник: Офис президента, Офис генпрокурора

Детали: Меморандум подписали Представительство резидента в Автономной Республике Крым, Офис генерального прокурора, Украинский институт национальной памяти, Международный фонд "Возрождение" и Центр исследования безопасности среды "Прометей".

Предполагается, что онлайн-ресурс будет содержать самые разнообразные данные, в частности: свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решение и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы.

Ключевым требованием к проекту является достоверность, объективность и базирование на официальных данных. В частности, в основу портала будут положены результаты работы Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора, факты и свидетельства, задокументированные неправительственными организациями.

Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов напомнил, что с 2014 года правоохранительные органы и органы прокуратуры фиксируют и расследуют преступления, совершенные на временно оккупированных территориях. Это более 20 000 уголовных преступлений, в том числе военные преступления и преступления против человечности.

В ОГП отметили, что электронный музей о вооруженной агрессии России будет содержать данные на украинском и английском языках о ключевых событиях и фактах о ходе международного вооруженного конфликта, серьезных нарушений принципов международного гуманитарного права и прав человека во временно оккупированных Крыму и на Донбассе.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораОфис президентаКрымоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Офис генпрокурора
Дела Майдана: суд огласил приговор харьковским "титушкам", которые похитили и пытали человека
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: