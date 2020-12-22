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Электронный музей о российской агрессии создадут в Украине

Вторник, 22 декабря 2020, 18:17

Ряд ведомств подписали меморандум о создании интернет-портала для сохранения задокументированных фактов о преступлениях на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Источник: Офис президента, Офис генпрокурора

Детали: Меморандум подписали Представительство резидента в Автономной Республике Крым, Офис генерального прокурора, Украинский институт национальной памяти, Международный фонд "Возрождение" и Центр исследования безопасности среды "Прометей".

Предполагается, что онлайн-ресурс будет содержать самые разнообразные данные, в частности: свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решение и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы.

Ключевым требованием к проекту является достоверность, объективность и базирование на официальных данных. В частности, в основу портала будут положены результаты работы Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора, факты и свидетельства, задокументированные неправительственными организациями.

Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов напомнил, что с 2014 года правоохранительные органы и органы прокуратуры фиксируют и расследуют преступления, совершенные на временно оккупированных территориях. Это более 20 000 уголовных преступлений, в том числе военные преступления и преступления против человечности.

В ОГП отметили, что электронный музей о вооруженной агрессии России будет содержать данные на украинском и английском языках о ключевых событиях и фактах о ходе международного вооруженного конфликта, серьезных нарушений принципов международного гуманитарного права и прав человека во временно оккупированных Крыму и на Донбассе.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораОфис президентаКрымоккупацияРосcия


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