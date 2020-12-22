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В Боснії вимагають відставки Додіка через скандал з українською іконою та Лавровим

Вівторок, 22 грудня 2020, 17:29

Опозиція у Республіці Сербській, що входить до складу Боснії та Герцеговини, вимагає відставки президента РС Мілорада Додіка у зв’язку зі скандалом з подарованою главі МЗС Росії українською іконою. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Хоча ні Додік, ні його партія Союз незалежних соціал-демократів поки що не прокоментували скандал з іконою, опозиційні політичні лідери в Республіці  Сербській відкрито вимагають його відставки.

"Єдиний правильний крок - піти у відставку, піти з посади, з якою він, очевидно, не знає як поводитися, і врятувати нас від подальшого зніяковіння", - заявив Браніслав Бореновіч, лідер Партії демократичного прогресу.

"Серія помилок, конфузів і зловживань посадою досягла апогею зі скандалом довкола подарунка, який він підготував для міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова", - додав Бореновіч.

Сербська демократична партія, найбільша опозиційна партія в Республіці Сербській,  заявила, що всі, хто причетний до цієї справи, мають піти у відставку.

"Я сподіваюся, що цього разу все просто так не минеться, тому що це пляма на всій нашій нації", - заявив в неділю журналістам лідер партії Мірко Саровіч.

Тим часом ЗМІ повідомили, що Додік був госпіталізований в неділю ввечері з пневмонією. Він перебував в ізоляції з 19 грудня через контакт з людиною, інфікованою коронавірусом, але результат його першого тесту виявився негативним.

22 грудня стало відомо, що у Додіка підтвердився коронавірус.

Глава Республіки Сербської та член президіуму Боснії та Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову древню ікону під час візиту російського міністра 14 грудня.

Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-річна українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року.

Посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини. 

В МЗС РФ заявили, що повернуть до Боснії подаровану ікону, ймовірно, вкрадену в окупованому Луганську.

"Українська правда" в Threads

Теми: БосніяскандалРосія
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