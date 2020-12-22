В Боснии требуют отставки Додика из-за скандала с украинской иконой и Лавровым

Оппозиция в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, требует отставки президента РС Милорада Додика в связи со скандалом с подаренной главе МИД России украинской иконой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Хотя ни Додик, ни его партия Союз независимых социал-демократов пока не прокомментировали скандал с иконой, оппозиционные политические лидеры в Республике Сербской открыто требуют его отставки.

"Единственный правильный шаг - уйти в отставку, уйти с должности, с которой он, очевидно, не знает как себя вести, и спасти нас от дальнейшего смущения", - заявил Бранислав Боренович, лидер Партии демократического прогресса.

"Серия ошибок, конфузов и злоупотреблений должностью достигла апогея со скандалом вокруг подарка, который он подготовил для министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - добавил Боренович.

Сербская демократическая партия, крупнейшая оппозиционная партия в Республике Сербской, заявила, что все, кто причастен к этому делу, должны уйти в отставку.

"Я надеюсь, что на этот раз все просто так не пройдет, потому что это пятно на всей нашей нации", - заявил в воскресенье журналистам лидер партии Мирко Сарович.

Между тем СМИ сообщили, что Додик был госпитализирован в воскресенье вечером с пневмонией. Он находился в изоляции с 19 декабря из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом, но результат его первого теста оказался отрицательным.

22 декабря стало известно, что в Додика подтвердился коронавирус.

Глава Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову древнюю икону во время визита российского министра 14 декабря.

С ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел БиГ стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского народного комитета культуры 1920 года.

Посольство Украины попросило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

В МИД РФ заявили, что вернут в Боснию подаренную икону.