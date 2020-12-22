Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Боснии требуют отставки Додика из-за скандала с украинской иконой и Лавровым

Вторник, 22 декабря 2020, 18:29

Оппозиция в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, требует отставки президента РС Милорада Додика в связи со скандалом с подаренной главе МИД России украинской иконой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Хотя ни Додик, ни его партия Союз независимых социал-демократов пока не прокомментировали скандал с иконой, оппозиционные политические лидеры в Республике Сербской открыто требуют его отставки.

"Единственный правильный шаг - уйти в отставку, уйти с должности, с которой он, очевидно, не знает как себя вести, и спасти нас от дальнейшего смущения", - заявил Бранислав Боренович, лидер Партии демократического прогресса.

"Серия ошибок, конфузов и злоупотреблений должностью достигла апогея со скандалом вокруг подарка, который он подготовил для министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - добавил Боренович.

Сербская демократическая партия, крупнейшая оппозиционная партия в Республике Сербской, заявила, что все, кто причастен к этому делу, должны уйти в отставку.

"Я надеюсь, что на этот раз все просто так не пройдет, потому что это пятно на всей нашей нации", - заявил в воскресенье журналистам лидер партии Мирко Сарович.

Между тем СМИ сообщили, что Додик был госпитализирован в воскресенье вечером с пневмонией. Он находился в изоляции с 19 декабря из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом, но результат его первого теста оказался отрицательным.

22 декабря стало известно, что в Додика подтвердился коронавирус.

Глава Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову древнюю икону во время визита российского министра 14 декабря.

С ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел БиГ стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского народного комитета культуры 1920 года.

Посольство Украины попросило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

В МИД РФ заявили, что вернут в Боснию подаренную икону.

Темы: БоснияскандалРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19

Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета. Но успехи уже видит

На мэра Броваров напали и ограбили

НАБУ для Татарова инициирует арест с альтернативой залога – Сытник

В Москве после разговора Навального с "отравителем" задержали сторонников политика

Коронавирус-мутант: Минздрав посоветовал украинцам, как защититься

Все новости...
Босния
Минкульт: печать на подаренной Лаврову иконе в Боснии указывает на собственность Украины
У Лаврова обещают вернуть подаренную украинскую икону для проверки
В Боснии открыли дело из-за подаренной Лаврову украинской иконы
Последние новости
19:38
Британия зарегистрировала новый рекорд инфекций на фоне более заразного штамма вируса
19:11
"Слуги" хотят запретить рекламу на дорогах
18:59
В "Газпроме" заявили, что сухопутная часть "Северного потока-2" готова к эксплуатации
18:42
Минфин привлек более 22 миллиардов от продажи гособлигаций
18:29
В Боснии требуют отставки Додика из-за скандала с украинской иконой и Лавровым
18:17
Электронный музей о российской агрессии создадут в Украине
18:15
Фигурант теневого ГАСИ рассказал, кто писал реформу инспекции в кабинете экс-заместителя Ермака
18:00
Украина наиболее вероятно получит вакцину Astra Zeneka – председатель ЦОС
17:59
Германия отреагировала на санкции РФ против ее правительственного аппарата
17:44
Оккупанты минировали местность и стреляли из большого калибра на Донбассе
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!