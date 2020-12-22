Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У "Газпромі" заявили, що сухопутна частина "Північного потоку-2" готова до експлуатації

Вівторок, 22 грудня 2020, 18:59

Будівництво сухопутної частини газопроводу" Північний потік - 2 " завершено, вона готова до введення в експлуатацію.

Про це заявила заступниця голови правління "Газпрому", генеральний директор "Газпром експорту" Єлена Бурмістрова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Сухопутна частина вже побудована і повністю готова до введення. І зараз на завершальному етапі знаходяться будівельні роботи також на сухопутній ділянці в РФ", - сказала вона.

11 грудня відновилося будівництво газопроводу в територіальних водах Німеччини.

"Термін закінчення будівництва морської ділянки в першу чергу буде залежати від ряду умов, таких як погодні умови, період проведення робіт і так далі", - додала Бурмістрова.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. До теперішнього часу газопровід побудований на 93%.

Роботи були припинені в грудні 2019 року після того, як швейцарська Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США.

Теми: Газпром


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 22 грудня: Зеленський та Венедіктова, Україна та вакцина

В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19

Зеленський вирішуватиме, чи лишати Венедіктову, після звіту. Але успіхи вже бачить

На мера Броварів напали і пограбували

НАБУ для Татарова ініціює арешт з альтернативою застави – Ситник

У Москві після розмови Навального з "отруйником" затримали прихильників політика

Усі новини...
Газпром
Квартальний збиток "Газпрому" перевищив 3 мільярди доларів
Німеччина перенесла запуск газопостачання з "Північного потоку-2"
"Газпром" у цьому році заплатить за 65 мільярдів кубометрів, але встигне використати лише 55 – ОГТСУ
Останні новини
23:30
Президент Румунії висунув колишнього банкіра Флоріна Кицу на посаду прем’єра
23:02
фото, відеоФОПи прийшли на концерт "95 кварталу", туди стягнули силовиків
22:32
Катастрофа Ан-26: суд арештував керівника польотів
22:05
Новини економіки: арбітраж Philip Morris, протести ФОПів
21:51
У Фінляндії засудили шахраїв, які працевлаштували українців під виглядом румунів
21:38
Apple планує до 2024 року запустити виробництво авто – ЗМІ
21:25
В "Укрпошті" кажуть, що отримали 1,5 млн штрафу за завчасну виплату пенсій
21:07
Офіційний курс: гривня ослабла до долара та євро
20:55
Новини 22 грудня: Зеленський та Венедіктова, Україна та вакцина
20:37
У Греції заборонили колядувати, щоб стримати коронавірус
Усі новини...