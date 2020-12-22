Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Газпромі" заявили, що сухопутна частина "Північного потоку-2" готова до експлуатації

Вівторок, 22 грудня 2020, 17:59

Будівництво сухопутної частини газопроводу" Північний потік - 2 " завершено, вона готова до введення в експлуатацію.

Про це заявила заступниця голови правління "Газпрому", генеральний директор "Газпром експорту" Єлена Бурмістрова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Сухопутна частина вже побудована і повністю готова до введення. І зараз на завершальному етапі знаходяться будівельні роботи також на сухопутній ділянці в РФ", - сказала вона.

11 грудня відновилося будівництво газопроводу в територіальних водах Німеччини.

"Термін закінчення будівництва морської ділянки в першу чергу буде залежати від ряду умов, таких як погодні умови, період проведення робіт і так далі", - додала Бурмістрова.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. До теперішнього часу газопровід побудований на 93%.

Роботи були припинені в грудні 2019 року після того, як швейцарська Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США.

Теми: Газпром
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Газпром
"Газпром" не платитиме дивідендів за 2022 рік: чистий прибуток упав на 40%
Безпілотник атакував будівлю Газпрому в Бєлгородській області РФ
Польська EuRoPol Gaz подала арбітраж проти "Газпрому" на 1,4 мільярда доларів
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: