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В "Газпроме" заявили, что сухопутная часть "Северного потока-2" готова к эксплуатации

Вторник, 22 декабря 2020, 18:59

Строительство сухопутной части газопровода" Северный поток - 2 " завершено, она готова к вводу в эксплуатацию.

Об этом заявила заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Сухопутная часть уже построена и полностью готова к вводу. И сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы также на сухопутном участке в РФ", - сказала она.

11 декабря возобновилось строительство газопровода в территориальных водах Германии.

"Срок окончания строительства морского участка в первую очередь будет зависеть от ряда условий, таких как погодные условия, период проведения работ и так далее", - добавила Бурмистрова.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%.

Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

Темы: Газпром


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