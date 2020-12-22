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Нардепи хочуть заборонити рекламу на дорогах

Вівторок, 22 грудня 2020, 19:11

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук разом із народними депутатами зареєстрував законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо заборони розміщення реклами на автошляхах".

Джерело: Стефанчук у Facebook, законопроєкт, сайт парламенту

Деталі: Метою законопроєкту є зменшення аварійності на автомобільних дорогах України.

Пропонується заборонити розташовувати засоби зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах, зокрема:

  • на пішохідних доріжках та алеях;
  • на велосипедних доріжках;
  • у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та на відстані менш ніж 10 метрів від краю такої смуги;
  • у межах смуги відведення вулиць і доріг населених пунктів та на відстані менш ніж 5 метрів від краю такої смуги;
  • над проїзною частиною автомобільних доріг;
  • на відстані менш ніж 50 метрів від місця перехрещення дороги із залізничними коліями.

Пряма мова Стефанчука "Встановлені на автошляхах рекламоносії відвертають увагу водіїв, перешкоджають оцінці дорожньо-транспортної ситуації, що особливо погіршується через їх яскраве освітлення в темну пору доби.

В умовах постійного зростання автотранспортних потоків, збільшення навантаження на дорожньо-транспортну інфраструктуру, небезпека від розміщення додаткових подразників уваги водіїв у формі рекламоносіїв тільки загострюється, що потребує вжиття невідкладних заходів реагування".

Що було раніше: У листопаді заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко зі "Слуги народу" зареєстрував у Раді законопроєкт щодо заборони реклами вздовж доріг.

Українська правда
Теми: Верховна Рададорогизаконодавствореклама


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