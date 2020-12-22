Нардепи хочуть заборонити рекламу на дорогах

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук разом із народними депутатами зареєстрував законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо заборони розміщення реклами на автошляхах".

Джерело: Стефанчук у Facebook, законопроєкт, сайт парламенту

Деталі: Метою законопроєкту є зменшення аварійності на автомобільних дорогах України.

Пропонується заборонити розташовувати засоби зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах, зокрема:

на пішохідних доріжках та алеях;

на велосипедних доріжках;

у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та на відстані менш ніж 10 метрів від краю такої смуги;

у межах смуги відведення вулиць і доріг населених пунктів та на відстані менш ніж 5 метрів від краю такої смуги;

над проїзною частиною автомобільних доріг;

на відстані менш ніж 50 метрів від місця перехрещення дороги із залізничними коліями.

Пряма мова Стефанчука "Встановлені на автошляхах рекламоносії відвертають увагу водіїв, перешкоджають оцінці дорожньо-транспортної ситуації, що особливо погіршується через їх яскраве освітлення в темну пору доби.

В умовах постійного зростання автотранспортних потоків, збільшення навантаження на дорожньо-транспортну інфраструктуру, небезпека від розміщення додаткових подразників уваги водіїв у формі рекламоносіїв тільки загострюється, що потребує вжиття невідкладних заходів реагування".

Що було раніше: У листопаді заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко зі "Слуги народу" зареєстрував у Раді законопроєкт щодо заборони реклами вздовж доріг.