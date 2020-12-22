"Слуги" хотят запретить рекламу на дорогах

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с народными депутатами Украины зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях о запрете размещения рекламы на автодорогах".

Источник: Стефанчук в Facebook, законопроект, сайт парламента

Детали: Целью законопроекта является уменьшение аварийности на автомобильных дорогах Украины.

Проектом закона предлагается установить запрет размещать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности:

1) на пешеходных дорожках и аллеях;

2) на велосипедных дорожках;

3) в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;

4) в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;

5) над проезжей частью автомобильных дорог;

6) на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

Прямая речь Стефанчука: "Установленные на автодорогах рекламоносители отвлекают внимание водителей, препятствуют оценке дорожно-транспортной ситуации, особенно ухудшается из-за их яркого освещения в темное время суток.

В условиях постоянного роста автотранспортных потоков, увеличение нагрузки на дорожно-транспортную инфраструктуру, опасность от размещения дополнительных раздражителей внимания водителей в форме рекламоносителей только обостряется, что требует принятия неотложных мер реагирования".

Что было раньше: В ноябре заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко из "Слуги народа" зарегистрировал в Раде законопроект о запрете рекламы вдоль дорог.