"Слуги" хотят запретить рекламу на дорогах
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с народными депутатами Украины зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях о запрете размещения рекламы на автодорогах".
Источник: Стефанчук в Facebook, законопроект, сайт парламента
Детали: Целью законопроекта является уменьшение аварийности на автомобильных дорогах Украины.
Проектом закона предлагается установить запрет размещать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности:
- 1) на пешеходных дорожках и аллеях;
- 2) на велосипедных дорожках;
- 3) в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;
- 4) в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;
- 5) над проезжей частью автомобильных дорог;
- 6) на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.
Прямая речь Стефанчука: "Установленные на автодорогах рекламоносители отвлекают внимание водителей, препятствуют оценке дорожно-транспортной ситуации, особенно ухудшается из-за их яркого освещения в темное время суток.
В условиях постоянного роста автотранспортных потоков, увеличение нагрузки на дорожно-транспортную инфраструктуру, опасность от размещения дополнительных раздражителей внимания водителей в форме рекламоносителей только обостряется, что требует принятия неотложных мер реагирования".
Что было раньше: В ноябре заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко из "Слуги народа" зарегистрировал в Раде законопроект о запрете рекламы вдоль дорог.