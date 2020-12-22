Британія зареєструвала новий рекорд інфекцій на тлі більш заразного штаму вірусу

У Великій Британії у вівторок коронавірус підтвердили у 36 804 осіб - це найвищий щоденний приріст з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Для порівняння, в понеділок було 33 364 нових випадки зараження, в неділю - 35 928, що було попереднім рекордом.

Згідно з урядовими даними, 691 людина померла у зв’язку з COVID-19 - це найвищий показник за майже місяць. Від початку епідемії у Британії зареєстровано 2 110 314 випадків коронавірусу і 68 307 пов'язаних із ним смертей.

У недавньому сплеску випадків захворювання в основному звинувачують новий і більш заразний варіант вірусу, відомий як VUI-202012/01.

Вважається, що він виник або в Лондоні, або в Кенті у вересні.

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