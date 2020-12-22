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Британия зарегистрировала новый рекорд инфекций на фоне более заразного штамма вируса

Вторник, 22 декабря 2020, 19:38

В Великобритании во вторник коронавирус подтвердили в 36 804 человек - это самый высокий ежедневный прирост с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Для сравнения, в понедельник было 33 364 новых случаев заражения, в воскресенье - 35 928, что было предыдущим рекордом.

Согласно правительственным данным, 691 человек умер в связи с COVID-19 - это самый высокий показатель за почти месяц. С начала эпидемии в Великобритании зарегистрировано 2 110 314 случаев коронавируса и 68 307 связанных с ним смертей.

В недавнем всплеске случаев заболевания в основном обвиняют новый и более заразный вариант вируса, известный как VUI-202012/01.

Считается, что он возник или в Лондоне, или в Кенте в сентябре.

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