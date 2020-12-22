В "Укрпошті" кажуть, що отримали 1,5 млн штрафу за завчасну виплату пенсій
Вівторок, 22 грудня 2020, 20:25
Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що Пенсійний фонд оштрафував компанію на 1,5 мільйони гривень за несвоєчасну виплату пенсій на Тернопільщині.
Джерело: Смілянський у Facebook
Пряма мова Смілянського: "Пенсійний Фонд наклав на "Укрпошту" штраф на майже 1,5 млн грн, за те, що ми на день раніше, через перенесення вихідних на День Незалежності, виплатили пенсії в селах Тернопільської області".
Деталі: У рішенні, яке додав до запису Смілянський, йдеться, що "Укрпошта" порушила договір.
На час написання новини у Пенсійному фонді ніяк не коментують цю інформацію.
Українська правда