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В "Укрпошті" кажуть, що отримали 1,5 млн штрафу за завчасну виплату пенсій

Вівторок, 22 грудня 2020, 21:25

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що Пенсійний фонд оштрафував компанію на 1,5 мільйони гривень за несвоєчасну виплату пенсій на Тернопільщині.

Джерело: Смілянський у Facebook

Пряма мова Смілянського: "Пенсійний Фонд наклав на "Укрпошту" штраф на майже 1,5 млн грн, за те, що ми на день раніше, через перенесення вихідних на День Незалежності, виплатили пенсії в селах Тернопільської області".

Деталі: У рішенні, яке додав до запису Смілянський, йдеться, що "Укрпошта" порушила договір.

На час написання новини у Пенсійному фонді ніяк не коментують цю інформацію.

 
 

Українська правда
Теми: УкрпоштаПенсійний фондпенсіїТернопільська область


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