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В "Укрпошті" кажуть, що отримали 1,5 млн штрафу за завчасну виплату пенсій

Вівторок, 22 грудня 2020, 20:25
В Укрпошті кажуть, що отримали 1,5 млн штрафу за завчасну виплату пенсій

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що Пенсійний фонд оштрафував компанію на 1,5 мільйони гривень за несвоєчасну виплату пенсій на Тернопільщині.

Джерело: Смілянський у Facebook

Пряма мова Смілянського: "Пенсійний Фонд наклав на "Укрпошту" штраф на майже 1,5 млн грн, за те, що ми на день раніше, через перенесення вихідних на День Незалежності, виплатили пенсії в селах Тернопільської області".

Деталі: У рішенні, яке додав до запису Смілянський, йдеться, що "Укрпошта" порушила договір.

На час написання новини у Пенсійному фонді ніяк не коментують цю інформацію.

 
 

Українська правда

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Теми: УкрпоштаПенсійний фондпенсіїТернопільська область
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