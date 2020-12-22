Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Укрпочте" говорят, что получили 1,5 млн штрафа за заблаговременную выплату пенсий

Вторник, 22 декабря 2020, 20:25
В Укрпочте говорят, что получили 1,5 млн штрафа за заблаговременную выплату пенсий

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что Пенсионный фонд оштрафовал компанию на 1,5 миллиона гривен за несвоевременную выплату пенсий на Тернопольщине.

Источник: Смелянский в Facebook

Прямая речь Смелянского: "Пенсионный Фонд наложил на "Укрпочту" штраф почти 1,5 млн грн, за то, что мы на день раньше, из-за переноса выходных на День Независимости, выплатили пенсии в селах Тернопольской области".

Детали: В решении, которое добавил к записи Смелянский, говорится, что "Укрпочта" нарушила договор.

 
 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкрпочтаПенсионный фондпенсииТернопольская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Укрпочта
"Укрпочта" возобновила работу отделения во Львове, которое пострадало от ракетной атаки
Укрпочта выпустила новые марки с изображением писанок
Укрпочта выпускает марку, посвященную годовщине победы Kalush на Евровидении
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: