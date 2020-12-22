В "Укрпочте" говорят, что получили 1,5 млн штрафа за заблаговременную выплату пенсий

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что Пенсионный фонд оштрафовал компанию на 1,5 миллиона гривен за несвоевременную выплату пенсий на Тернопольщине.

Источник: Смелянский в Facebook

Прямая речь Смелянского: "Пенсионный Фонд наложил на "Укрпочту" штраф почти 1,5 млн грн, за то, что мы на день раньше, из-за переноса выходных на День Независимости, выплатили пенсии в селах Тернопольской области".

Детали: В решении, которое добавил к записи Смелянский, говорится, что "Укрпочта" нарушила договор.