У Фінляндії засудили шахраїв, які працевлаштували українців під виглядом румунів

Повітовий суд фінського міста Пірканмаа засудив двох чоловіків до виплати штрафу за фальсифікацію документів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Чоловіки постачали тимчасову робочу силу бетонному заводу в Центральній Фінляндії.

Регіональне управління органів державної влади AVI в ході інспекції виявило, що посвідчення особи українських працівників не дають права на роботу у Фінляндії. Тому українцям у 2017 році видали румунські посвідчення особи, щоб довести їх право як громадян ЄС працювати у Фінляндії без дозволу на роботу.

Засуджені до штрафів особи не займалися особисто виготовленням підроблених документів. Вони заперечують свою провину.

Згідно з рішенням повітового суду Пірканмаа, працівники пред'являли фальшиві документи AVI, податковій владі і представнику профспілки будівельників.

Чоловіки були засуджені до 60 добових штрафів.