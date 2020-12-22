В Финляндии осудили мошенников, трудоустроивших украинцев под видом румын

Уездный суд финского города Пирканмаа приговорил двух мужчин к выплате штрафа за фальсификацию документов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Мужчины поставляли временную рабочую силу бетонному заводу в Центральной Финляндии.

Региональное управление органов государственной власти AVI в ходе инспекции выявило, что удостоверения личности украинских работников не дают права на работу в Финляндии. Поэтому украинцам в 2017 году выдали румынские удостоверения личности, чтобы доказать их право как граждан ЕС работать в Финляндии без разрешения на работу.

Осужденные к штрафам лица не занимались лично изготовлением поддельных документов. Они отрицают свою вину.

Согласно решению уездного суда Пирканмаа, работники предъявляли фальшивые документы AVI, налоговой властям и представителю профсоюза строителей.

Мужчины были приговорены к 60 суточным штрафам.