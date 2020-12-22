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ФОПи прийшли на концерт "95 кварталу", туди стягнули силовиків

Вівторок, 22 грудня 2020, 23:02
фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

У Києві протестувальники SaveФОП прийшли до Національного палацу мистецтв "Україна", де відбувається концерт "95 Кварталу".

Джерело: сторінка SaveФОП у Facebook, депутат Київради Олександр Погребицький у Twitter

Пряма мова Погребицького: "Національна гвардія оточила та взяла під охорону Палац "Україна" в Києві де проходить концерт 95 кварталу".

Деталі: На оприлюднених фото та відео видно, як сотні, а можливо й тисячі, правоохоронців стоять біля Палацу – відомо, що вони були там до приходу ФОПів-мітингувальників.

Раніше ФОПи обіцяли прийти до друзів президента Володимира Зеленського з "95 кварталу", щоб ті вплинули на скасування січневого карантину.

У SaveФОП запевняють, що після пікету під Палацом "Україна" 95 квартал скасував свій концерт 28 грудня у Одесі.

Передісторія: 15 грудня "SaveФОП" вже виходили на акцію протесту на Майдан Незалежності. Вони намагалися встановити намети. Між ними та поліцією виникли сутички, постраждали близько 40 правоохоронців.

Українська правда
Теми: КиївфопЗеленськийкарантин


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