SaveФЛП пришли на концерт "95 квартала", туда стянули силовиков

В Киеве протестующие SaveФЛП пришли в Национальный дворец искусств "Украина", где проходит концерт "95 Квартала".

Источник: страница SaveФЛП в Facebook, депутат Киевсовета Александр Погребицкий в Twitter

Прямая речь Погребицкого: "Национальная гвардия окружила и взяла под охрану Дворец "Украина" в Киеве где проходит концерт 95 квартала".

Детали: В обнародованных видео видно, как сотни, возможно и тысячи, правоохранителей стоят возле Дворца - отмечается, что они были там до прихода ФЛП митингующих.

Ранее ФЛП обещали прийти к друзьям президента Владимира Зеленского с "95 квартала", чтобы те повлияли на отмену январского карантина.

В SaveФЛП уверяют, что после пикета под Дворцом "Украина" 95 квартал отменил свой концерт 28 декабря, в Одессе.

Предыстория: 15 декабря "SaveФОП" уже выходили на акцию протеста на Майдан Незалежности. Они пытались установить палатки. Между ними и полицией произошли столкновения, пострадали около 40 правоохранителей.