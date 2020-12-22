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Президент Румунії висунув колишнього банкіра Флоріна Кицу на посаду прем’єра

Вівторок, 22 грудня 2020, 22:30

Президент Румунії Клаус Йоганніс номінував на посаду прем’єр-міністра колишнього банкіра, ліберального економіста Флоріна Кицу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.ro.

"Під час консультацій лідери партії правоцентристської коаліції запропонували кандидатуру на посаду прем’єр-міністра. Тому я вирішив висунути Флоріна Кицу на позицію прем’єр-міністра" - заявив Йоганніс.

Після висунення його кандидатури Кицу заявив, що зробить все, що в його силах, щоб сформувати стабільний уряд.

"У цей період Румунія переживає подвійну кризу - медичну та економічну", - сказав він.

"Завдання цього уряду-якнайшвидше вивести країну з кризи охорони здоров'я з найменшими витратами для румунів, відновити економіку і поставити її на ноги" – заявив Кицу.

Раніше Флорін Кицу працював у банківському секторі. У 2016 році його обрали до Сенату, а в листопаді минулого року призначили міністром фінансів в уряд.

Кицу тепер має назвати членів уряду, який повинен отримати схвалення законодавців.

Раніше про створення коаліції домовилися Національна ліберальна партія (PNL) колишнього прем'єра Людовіка Орбана, альянс USR-Plus та Демократичний союз угорців Румунії (UDMR).

"Українська правда" у Threads

Теми: Румунія
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