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Президент Румынии выдвинул бывшего банкира Флорина Кицу на пост премьера

Вторник, 22 декабря 2020, 23:30

Президент Румынии Клаус Йоханнис номинировал на должность премьер-министра бывшего банкира, либерального экономиста Флорина Кицу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.ro.

"Во время консультаций лидеры партии правоцентристской коалиции предложили кандидатуру на должность премьер-министра. Поэтому я решил выдвинуть Флорина Кицу на позицию премьер-министра", - заявил Йоханнис.

После выдвижения его кандидатуры Кицу заявил, что сделает все, что в его силах, чтобы сформировать стабильное правительство.

"В этот период Румыния переживает двойной кризис-медицинский и экономический", - сказал он.

"Задача этого правительства – как можно быстрее вывести страну из кризиса здравоохранения с наименьшими затратами для румын, восстановить экономику и поставить ее на ноги" - заявил Кицу.

Ранее Флорин Кицу работал в банковском секторе. В 2016 году его избрали в Сенат, а в ноябре прошлого года назначили министром финансов в правительство.

Кицу теперь должен назвать членов правительства, которое должно получить одобрение законодателей.

Ранее о создании коалиции договорились Национальная либеральная партия (PNL) бывшего премьера Людовика Орбана, альянс USR-Plus и Демократический союз венгров Румынии (UDMR).

Темы: Румыния


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