Президент Румынии выдвинул бывшего банкира Флорина Кицу на пост премьера
Президент Румынии Клаус Йоханнис номинировал на должность премьер-министра бывшего банкира, либерального экономиста Флорина Кицу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.ro.
"Во время консультаций лидеры партии правоцентристской коалиции предложили кандидатуру на должность премьер-министра. Поэтому я решил выдвинуть Флорина Кицу на позицию премьер-министра", - заявил Йоханнис.
После выдвижения его кандидатуры Кицу заявил, что сделает все, что в его силах, чтобы сформировать стабильное правительство.
"В этот период Румыния переживает двойной кризис-медицинский и экономический", - сказал он.
"Задача этого правительства – как можно быстрее вывести страну из кризиса здравоохранения с наименьшими затратами для румын, восстановить экономику и поставить ее на ноги" - заявил Кицу.
Ранее Флорин Кицу работал в банковском секторе. В 2016 году его избрали в Сенат, а в ноябре прошлого года назначили министром финансов в правительство.
Кицу теперь должен назвать членов правительства, которое должно получить одобрение законодателей.
Ранее о создании коалиции договорились Национальная либеральная партия (PNL) бывшего премьера Людовика Орбана, альянс USR-Plus и Демократический союз венгров Румынии (UDMR).