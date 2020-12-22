Колумбія вислала підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів

Влада Колумбії вислала з країни двох співробітників російського посольства.

Джерело: МЗС Колумбії, El Tiempo, W Radio

Деталі: Міністр закордонних справ Клаудія Блюм повідомила, що уряд прийняв рішення вимагати відкликання двох російських дипломатів, акредитованих в Колумбії, після перевірки того, що вони здійснюють в країні діяльність, несумісну з положеннями Віденської конвенції.

У МЗС повідомили, що Москва відповіла дзеркально - зажадала відкликати двох дипломатів Колумбії з Росії.

Місцеві видання повідомляють, що одного звуть Олександр Парістов і він працював в Службі зовнішньої розвідки, а другий, Олександр Бєлоусов, - на ГРУ.

Влада Колумбії запідозрила дипломатів у шпигунстві. За інформацією El Tiempo, росіяни вербували інформаторів в місті Калі на заході Колумбії та цікавилися розробкою мінеральних ресурсів країни.