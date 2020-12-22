Колумбия выслала подозреваемых в шпионаже российских дипломатов
Власти Колумбии выслали из страны двух сотрудников российского посольства.
Источник: МИД Колумбии, El Tiempo, W Radio
Детали: Министр иностранных дел Клаудия Блюм сообщила, что правительство приняло решение потребовать отзыва двух российских дипломатов, аккредитованных в Колумбии, после проверки того, что они осуществляют в стране деятельность, несовместимую с положениями Венской конвенции.
В МИД сообщили, что Москва ответила зеркально – потребовала отозвать двух дипломатов Колумбии из России.
Местные издания сообщают, что одного зовут Александр Паристов и он работал в Службе внешней разведке, а второй, Александр Белоусов, – на ГРУ.
Власти Колумбии заподозрили дипломатов в шпионаже. По информации El Tiempo, россияне вербовали информаторов в городе Кали на западе Колумбии и интересовались разработкой минеральных ресурсов страны.
#EXCLUSIVO | SEMANA revela la sorprendente historia de espionaje ruso en el país, detectado a través de la Operación Enigma #EspíasRusosSon https://t.co/33z15URvQk— Revista Semana (@RevistaSemana) December 22, 2020