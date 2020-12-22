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Колумбия выслала подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

Вторник, 22 декабря 2020, 23:53

Власти Колумбии выслали из страны двух сотрудников российского посольства.

Источник: МИД Колумбии, El Tiempo, W Radio

Детали: Министр иностранных дел Клаудия Блюм сообщила, что правительство приняло решение потребовать отзыва двух российских дипломатов, аккредитованных в Колумбии, после проверки того, что они осуществляют в стране деятельность, несовместимую с положениями Венской конвенции.

В МИД сообщили, что Москва ответила зеркально – потребовала отозвать двух дипломатов Колумбии из России.

Местные издания сообщают, что одного зовут Александр Паристов и он работал в Службе внешней разведке, а второй, Александр Белоусов, – на ГРУ.

Власти Колумбии заподозрили дипломатов в шпионаже. По информации El Tiempo, россияне вербовали информаторов в городе Кали на западе Колумбии и интересовались разработкой минеральных ресурсов страны.

Темы: Росcияшпионаждипломатические отношения


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