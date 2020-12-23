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Міністри на чолі з Ткаченком провели "Борщ-батл" і визначили найсмачніший

Середа, 23 грудня 2020, 03:18
Міністри на чолі з Ткаченком провели Борщ-батл і визначили найсмачніший

Чотири українські міністри взяли участь у змаганні з приготування кращого борщу.

Джерело: повідомлення МКІП

Деталі: Захід відбувся  на підтримку внесення елементу "Культура приготування борщу" до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Розсудив міністрів український шеф-кухар Євген Клопотенко, який поділив учасників на дві команди та  запропонував на вибір 80 відсотків інгредієнтів, з яких традиційно готують борщ в Україні.

В одній команді були віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та міністр  МКІП Олександр Ткаченко. В іншій міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський і міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Вказується, що перемогу отримала "команда Ткаченка" і їхній борщ із вишнями.

Натомість борщ Ігоря Петрашка та Романа Абрамовського зы смаженою капустою отримав приз глядацьких симпатій.

Передісторія:

У жовтні стало відомо, що "Культура приготування українського борщу" увійде до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини країни. 

Українська правда

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Теми: Українакультура
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