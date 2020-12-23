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Министры во главе с Ткаченко провели "Борщ-батл" и определили самый вкусный

Среда, 23 декабря 2020, 03:18
Министры во главе с Ткаченко провели Борщ-батл и определили самый вкусный

Четыре украинских министра приняли участие в соревновании по приготовлению лучшего борща.

Источник: сообщение МКИП

Детали: Батл прошел в поддержку внесения элемента "Культура приготовления борща" в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Рассудил министров украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, который разделил участников на две команды и предложил на выбор 80 процентов ингредиентов, из которых традиционно готовят борщ в Украине.

В одной команде были вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр МКИП Александр Ткаченко. В другой команде министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Указывается, что победу одержала "команда Ткаченко" и их борщ с вишнями.

Борщ Игоря Петрашко и Романа Абрамовского с жареной капустой получил приз зрительских симпатий.

Предистория:

  • В октябре стало известно, что "Культура приготовления украинского борща" войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.

Темы: Украинакультура
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