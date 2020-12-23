Нардепи пропонують прибрати рекламні борди на дорогах України
У Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє розміщення реклами на автошляхах.
Джерело: сайт ВР, повідомлення віце-спікера парламенту Руслана Стефанчука
Пряма мова Стефанчука: "В умовах постійного зростання автотранспортних потоків, збільшення навантаження на дорожньо-транспортну інфраструктуру, небезпека від розміщення додаткових подразників уваги водіїв у формі рекламоносіїв тільки загострюється, що потребує вжиття невідкладних заходів реагування".
Деталі: Ініціаторами законопроєкту "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони розміщення реклами на автошляхах" є кілька десятків нардепів.
Він забороняє розташовувати засоби зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах, зокрема:
- на пішохідних доріжках та алеях;
- на велосипедних доріжках;
- у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та на відстані менш ніж 10 метрів від краю такої смуги;
- у межах смуги відведення вулиць і доріг населених пунктів та на відстані менш ніж 5 метрів від краю такої смуги;
- над проїзною частиною автомобільних доріг;
- на відстані менш ніж 50 метрів від місця перехрещення дороги із залізничними коліями.