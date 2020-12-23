Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепи пропонують прибрати рекламні борди на дорогах України

Середа, 23 грудня 2020, 04:09
Нардепи пропонують прибрати рекламні борди на дорогах України

У Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє розміщення реклами на автошляхах.

Джерело: сайт ВР, повідомлення віце-спікера парламенту Руслана Стефанчука

Пряма мова Стефанчука: "В умовах постійного зростання автотранспортних потоків, збільшення навантаження на дорожньо-транспортну інфраструктуру, небезпека від розміщення додаткових подразників уваги водіїв у формі рекламоносіїв тільки загострюється, що потребує вжиття невідкладних заходів реагування".

Деталі: Ініціаторами законопроєкту "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони розміщення реклами на автошляхах" є кілька десятків нардепів.

Він забороняє розташовувати засоби зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах, зокрема:

  • на пішохідних доріжках та алеях;
  • на велосипедних доріжках;
  • у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та на відстані менш ніж 10 метрів від краю такої смуги;
  • у межах смуги відведення вулиць і доріг населених пунктів та на відстані менш ніж 5 метрів від краю такої смуги;
  • над проїзною частиною автомобільних доріг;
  • на відстані менш ніж 50 метрів від місця перехрещення дороги із залізничними коліями.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: дорогиУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
дороги
Пентагон про удари по Чонгарському мосту: Це битва України, вони її планують
На Прикарпатті через негоду розмило дороги
У центрі Києва перекриють вулиці
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: