Нардепы хотят убрать рекламные борды на дорогах Украины
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, запрещающий размещение рекламы на автодорогах.
Источник: сайт ВР, сообщение вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook
Прямая речь Стефанчука: "В условиях постоянного роста автотранспортных потоков, увеличение нагрузки на дорожно-транспортную инфраструктуру, опасность от размещения дополнительных раздражителей внимания водителей в форме рекламоносителей только обостряется, что требует принятия неотложных мер реагирования".
Детали: Инициаторами законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах" стали несколько десятков нардепов.
Он запрещает располагать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности:
- на пешеходных дорожках и аллеях;
- на велосипедных дорожках;
- в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;
- в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;
- над проезжей частью автомобильных дорог;
- на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.