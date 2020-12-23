Нардепы хотят убрать рекламные борды на дорогах Украины

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, запрещающий размещение рекламы на автодорогах.

Источник: сайт ВР, сообщение вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook

Прямая речь Стефанчука: "В условиях постоянного роста автотранспортных потоков, увеличение нагрузки на дорожно-транспортную инфраструктуру, опасность от размещения дополнительных раздражителей внимания водителей в форме рекламоносителей только обостряется, что требует принятия неотложных мер реагирования".

Детали: Инициаторами законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах" стали несколько десятков нардепов.

Он запрещает располагать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности: