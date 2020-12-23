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Нардепы хотят убрать рекламные борды на дорогах Украины

Среда, 23 декабря 2020, 04:09
Нардепы хотят убрать рекламные борды на дорогах Украины

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, запрещающий размещение рекламы на автодорогах.

Источник: сайт ВР, сообщение вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook

Прямая речь Стефанчука: "В условиях постоянного роста автотранспортных потоков, увеличение нагрузки на дорожно-транспортную инфраструктуру, опасность от размещения дополнительных раздражителей внимания водителей в форме рекламоносителей только обостряется, что требует принятия неотложных мер реагирования".

Детали: Инициаторами законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах" стали несколько десятков нардепов.

Он запрещает располагать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности:

  • на пешеходных дорожках и аллеях;
  • на велосипедных дорожках;
  • в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;
  • в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;
  • над проезжей частью автомобильных дорог;
  • на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

Украинская правда

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Темы: дорогиУкраина
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