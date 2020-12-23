Трамп помилував засуджених з "російської справи"

Президент США Дональд Трамп своїми передріздвяними указами помилував 15 засуджених, зокрема двох із так званої російської справи, яку вів спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Джерело: Politico, Bloomberg

Деталі: Серед помилуваних радник президентської кампанії Трампа 2016 року Джордж Пападопулос, а також його адвокат Ван дер Зваан. Обидва були фігурантами розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США.

Пападопулос співпрацював зі слідчими ФБР і натякав, що він буде виконувати роль викривача. У 2017 році він визнав свою провину за звинуваченням у неправдивих свідченнях.

Ван дер Зваан у 2018 році визнав свою провину за звинуваченням у неправдивих свідченнях. Він зізнався, що брехав ФБР та адвокатам в офісі Мюллера під час допиту про свою причетність до звіту, який фірма підготувала у 2012 році на запит українського уряду. У 2018 році Зваан відбув 30-денний термін покарання перед тим, як залишити країну.

Американські видання називають "тривалою президентською традицією" помилування президентом своїх політичних союзників.