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Трамп помиловал осужденных с "русского дела"

Среда, 23 декабря 2020, 04:30
Трамп помиловал осужденных с русского дела

Президент США Дональд Трамп своими предрождественскими указами помиловал 15 осужденных, в том числе двух из так называемого российского дела, которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Источник: Politico, Bloomberg

Детали: Среди помилованных советник президентской кампании Трампа 2016 года Джордж Пападопулос, а также его адвокат Ван дер Зваан. Оба были фигурантами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Пападопулос сотрудничал со следователями ФБР и намекал, что он будет выполнять роль обличителя. В 2017 году он признал свою вину по обвинению в лжесвидетельстве.

Ван дер Зваан в 2018 году также признал свою вину по обвинению в лжесвидетельстве. Он признался, что врал ФБР и адвокатам в офисе Мюллера во время допроса о своей причастности к отчету, который фирма подготовила в 2012 году на запрос украинского правительства. В 2018 году Зваан отбыл 30-дневный срок наказания перед тем, как покинуть страну.

Американские издания называют "длительной президентской традицией" помилования президентом своих политических союзников.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампРосcияхакеры
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