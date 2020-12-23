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Рахманін: В Раді немає 226 божевільних для дострокових парламентських виборів

Середа, 23 грудня 2020, 06:08

На думку голови фракції "Голос" Сергія Рахманіна не варто очікувати у 2021 році дострокових парламентських виборів.

Джерело: Інтерв’ю Рахманіна "Українській правді"

Пряма мова Рахманіна: "Для того, щоб дострокові парламентські вибори відбулися, треба, щоб ситуація відповідала одному з тих приписів Конституції. Є тільки три підстави для дострокового припинення повноважень Верховної Ради (Протягом 30 днів не відбуваються пленарні засідання, не сформована більшість у встановлений термін і не сформований уряд – ред.).

Щоб будь-що з цього відбулося, потрібно, щоб кількість божевільних у Верховній раді перевищувала 226. Я можу так чи інакше ставитися до своїх колег, ми з ними не завжди сходимося в поглядах, але я там не бачив відвертих божевільних, і точно не бачив 226 божевільних".

Повну версію інтерв’ю читайте на сайті.

Теми: Верховна РадаГолосЗеленський


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