Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рахманін: В Раді немає 226 божевільних для дострокових парламентських виборів

Середа, 23 грудня 2020, 05:08

На думку голови фракції "Голос" Сергія Рахманіна не варто очікувати у 2021 році дострокових парламентських виборів.

Джерело: Інтерв’ю Рахманіна "Українській правді"

Пряма мова Рахманіна: "Для того, щоб дострокові парламентські вибори відбулися, треба, щоб ситуація відповідала одному з тих приписів Конституції. Є тільки три підстави для дострокового припинення повноважень Верховної Ради (Протягом 30 днів не відбуваються пленарні засідання, не сформована більшість у встановлений термін і не сформований уряд – ред.).

Щоб будь-що з цього відбулося, потрібно, щоб кількість божевільних у Верховній раді перевищувала 226. Я можу так чи інакше ставитися до своїх колег, ми з ними не завжди сходимося в поглядах, але я там не бачив відвертих божевільних, і точно не бачив 226 божевільних".

Повну версію інтерв’ю читайте на сайті.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаГолосЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: