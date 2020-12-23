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Рахманин: В Раде нет 226 сумасшедших для досрочных парламентских выборов

Среда, 23 декабря 2020, 05:08

По мнению председателя фракции "Голос" Сергей Рахманин не стоит ждать в 2021 году досрочных парламентских выборов.

Источник: Интервью Рахманина "Украинской правде"

Прямая речь Рахманина: "Для того, чтобы досрочные парламентские выборы состоялись, необходимо, чтобы ситуация соответствовала одному из тех предписаний Конституции. Есть только три основания для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады (в течение 30 дней не происходят пленарные заседания, не сформировано большинство в установленный срок и не сформировано правительство - ред.).

Чтобы что-либо из этого произошло, нужно, чтобы количество сумасшедших в Верховной Раде превышало 226. Я могу так или иначе относиться к своим коллегам, мы с ними не всегда сходимся во взглядах, но я там не видел откровенных сумасшедших, и точно не видел 226 сумасшедших".

Полную версию интервью читайте на сайте.

Темы: Верховная РадаГолосЗеленский
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