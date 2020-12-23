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Кожна сота людина на Землі захворіла на коронавірус

Середа, 23 грудня 2020, 06:56
Кожна сота людина на Землі захворіла на коронавірус

Станом на 23 грудня на планеті зафіксовано більше 78,3 мільйонів випадків зараження корона вірусом.

Джерело: Дані порталу Worldometer

Деталі: Загальна кількість захворілих на коронавірус перевищила 78 мільонів 346 тисяч людей. За добу кількість нових хворих зросла на більш як 600 тисяч.

Також зафіксовано більше 13 тисяч нових летальних випадків. Загальна кількість загиблих перевищує 1 мільйон 722 тисячі людей.

Загальна кількість тих, хто зміг подолати хворобу більше 55 мільонів 111 тисяч.

Хворими залишаються більше 21 мільона людей.

Згідно із інформацією на цьому ж порталі населення Землі наразі складає близько 7,8 млрд людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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