Каждый сотый человек на Земле заболел коронавирусом

По состоянию на 23 декабря на планете зафиксировано более 78,3 млн случаев заражения коронавирусом.

Источник: данные портала Worldometer

Детали: Общее количество заболевших коронавирусом превысило 78 миллионов 346 тысяч человек. За сутки количество новых больных возросло более чем на 600 тысяч.

Также зафиксировано более 13 тысяч новых летальных случаев. Общее количество погибших превышает 1 млн 722 тысяч человек.

Общее количество тех, кто смог преодолеть болезнь более 55 миллионов 111 тысчя.

Больными остаются более 21 миллиона человек.

Согласно информации на этом же портале населения Земли сейчас составляет около 7,8 млрд людей.