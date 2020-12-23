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Патрульні Києва з пострілами наздогнали водія-втікача: у того прострілена голова

Середа, 23 грудня 2020, 08:45
Патрульні Києва з пострілами наздогнали водія-втікача: у того прострілена голова

У Києві патрульні поліцейські ганялися за втікачем на автівці, а коли наздогнали, у нього виявилася поранена гумовою кулею голова.

Джерело: Патрульна поліція Києва у Facebook, "Київ оперативний"

Деталі: Близько опівночі в Оболонському районі столиці, на площі Шевченка, патрульні жезлом намагалися зупинити автомобіль Hyundai, щоб попросити водія бути свідком у випадку зупинки п'яного за кермом. Але водій проігнорував вимогу та додав швидкості. Інспектори поїхали навздогін.

Під час втечі порушник проїжджав перехрестя на "червоний" та навіть протаранив інше авто.

У радіоефірі інші екіпажі патрульної поліції отримали орієнтування щодо автомобіля. На проспекті Правди один з екіпажів патрульних заблокував рух Hyundai, однак це водія не зупинило – він намагався наїхати на поліцейського та в’їхав у службовий автомобіль Toyota Prius.

Поліцейський у свою чергу застосував табельну зброю для зупинки втікача та здійснив кілька пострілів у напрямку Hyundai. Після чого водій зупинився.

За інформацією "Київ оперативний", патрульні використали табельну зброю, розуміючи, що водій не збирається зупинятися і "йде на таран". Водій загальмував прямо у патрульну Toyota, а потім дістав пістолет "та здійснив ще один постріл".

За даними поліції, патрульні підбігли до водія та виявили у нього поранення в голову, також  у салоні авто, попередньо, був пристрій для відстрілу гумових куль. Затвор був відведений у крайнє заднє положення.

 

Хто саме здійснив це поранення, мають з’ясувати правоохоронці спеціальної групи главку та слідчі із ДБР.

Водія Hyundai шпиталізували та прооперували. З його голови дістали гумову кулю від "травматичного пістолета".

Також, як каже поліція, під час огляду речей затриманого виявлений пакетик із білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.

Українська правда
Теми: Київавтополіціянадзвичайна подія
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