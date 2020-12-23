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Патрульные Киева с выстрелами догнали водителя-беглеца: у того прострелена голова

Среда, 23 декабря 2020, 09:45

В Киеве патрульные полицейские гонялись за беглецом на машине, а когда догнали, у него оказалась ранена резиновой пулей голова.

Источник: Патрульная полиция Киева в Facebook, "Киев оперативный"

Детали: Около полуночи в Оболонском районе столицы, на площади Шевченко, патрульные жезлом пытались остановить автомобиль Hyundai, чтобы попросить водителя быть свидетелем в случае остановки пьяного за рулем. Но водитель проигнорировал требование и прибавил скорость. Инспекторы поехали вдогонку.

Во время побега нарушитель проезжал перекрестки на "красный" и даже протаранил другой автомобиль.

В радиоэфире другие экипажи патрульной полиции получили ориентировку относительно автомобиля. На проспекте Правды один из экипажей патрульных заблокировал движение Hyundai, однако это водителя не остановило - он пытался наехать на полицейского и въехал в служебный автомобиль Toyota Prius.

Полицейский в свою очередь применил табельное оружие для остановки беглеца и произвел несколько выстрелов в направлении Hyundai. После чего водитель остановился.

По информации "Киев оперативный", патрульные использовали табельное оружие, понимая, что водитель не собирается останавливаться и "идет на таран". Водитель затормозил прямо в патрульную Toyota, а затем достал пистолет "и совершил еще один выстрел".

По данным полиции, патрульные подбежали к водителю и обнаружили у него ранение в голову, также в салоне авто, предварительно, было устройство для отстрела резиновых пуль. Затвор был отведен в крайнее заднее положение.

 

Кто именно совершил это ранение предстоит выяснить правоохранителям специальной группы главка и следователям из ГБР.

Водителя Hyundai госпитализировали и прооперировали. Из его головы извлекли резиновую пулю от "травматического пистолета".

Также, как говорит полиция, во время досмотра вещей задержанного обнаружен пакетик с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотики.

Украинская правда
Темы: Киевавтополициячрезвычайное происшествие


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