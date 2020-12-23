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Вбивство трьох поліцейських у Франції: нападника знайшли мертвим

Середа, 23 грудня 2020, 09:51
Вбивство трьох поліцейських у Франції: нападника знайшли мертвим
Фото з Twitter ЄП

Чоловіка, який напередодні вбив трьох поліцейських під час їхнього реагування на домашнє насильство, знайшли мертвим.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманен.

"Неадекватного чоловіка знайшли мертвим", - коротко повідомив він у своєму Twitter, зазначивши, що сам вирушає на місце подій. 

Трагедія сталася в ніч на 23 грудня у невеликому ізольованому селі в департаменті Пюї-де-Дом. Співробітники поліції приїхали на виклик щодо домашнього насильства, і 48-річний чоловік застрелив їх під час спроби підійти до будинку, а також підпалив будинок. 

На місце подій відправили понад 300 правоохоронців, щоб якнайшвидше знайти та затримати злочинця.

На подію вже відреагував президент Еммануель Макрон, висловивши співчуття родинам вбитих поліцейських.

"Вони втрутилися, щоб врятувати жінку, що стала жертвою домашнього насильства… Нація поділяє біль ваших родин. Щоб захистити нас, наші правоохоронці ризикують власними життями. Це наші герої", - написав він.

Теми: Франціяполіціявбивство
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