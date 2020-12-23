Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Убийство трех полицейских во Франции: нападавшего нашли мертвым

Среда, 23 декабря 2020, 10:51

Мужчину, который накануне убил трех полицейских во время их реагирования на домашнее насилие, нашли мертвым.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жераль Дарманен.

"Неадекватного мужчину нашли мертвым", - коротко сообщил он в своем Twitter, отметив, что сам отправляется на место событий.

Трагедия произошла в ночь на 23 декабря в небольшом изолированном селе в департаменте Пюи-де-Дом. Сотрудники полиции приехали на вызов по поводу домашнего насилия, и 48-летний мужчина застрелил их при попытке подойти к дому, а также поджег дом.

На место событий отправили более 300 правоохранителей, чтобы как можно быстрее найти и задержать преступника.

На событие уже отреагировал президент Эммануэль Макрон, выразив соболезнования семьям убитых полицейских.

"Они вмешались, чтобы спасти женщину, ставшую жертвой домашнего насилия... Нация разделяет боль ваших семей. Чтобы защитить нас, наши правоохранители рискуют собственными жизнями. Это наши герои", - написал он.



powered by lun.ua
Главное сегодня

За сутки в Украине заболели COVID 537 детей и 422 медика

Трамп помиловал осужденных с "русского дела"

Трагедия Ан-26: Суд отпустил под обязательства командующего Воздушных сил ВСУ Дроздова

Зеленский попросил Макрона помочь с вакциной против COVID-19

Новости 22 декабря: Зеленский и Венедиктова, Украина и вакцина

В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19

Все новости...
Последние новости
10:59
Telegram начнет монетизироваться со следующего года – основатель
10:51
Убийство трех полицейских во Франции: нападавшего нашли мертвым
10:42
В Минздраве рассказали, сколько людей звонит и спрашивает в контакт-центре по COVID-19
10:31
Видео, фотоВ Харькове прощаются с Кернесом: 400 полицейских охраны, а отпевал сам Онуфрий
10:03
Реальный ВВП в III квартале достиг триллиона гривен – Госстат
09:58
Лидер Шотландии извинилась за нарушение коронавирусных правил на поминках
09:45
Видео, ФотоПатрульные Киева с выстрелами догнали водителя-беглеца: у того прострелена голова
09:32
США будут судиться против одной из крупнейших торговых сетей из-за опиоидного кризиса
09:15
Франция сняла транспортную блокаду с Британии
09:13
Рахманин: Рада не знает, о чем договаривается ТКГ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!