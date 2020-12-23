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Убийство трех полицейских во Франции: нападавшего нашли мертвым

Среда, 23 декабря 2020, 09:51
Убийство трех полицейских во Франции: нападавшего нашли мертвым
Фото с Twitter ЕП

Мужчину, который накануне убил трех полицейских во время их реагирования на домашнее насилие, нашли мертвым.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жераль Дарманен.

"Неадекватного мужчину нашли мертвым", - коротко сообщил он в своем Twitter, отметив, что сам отправляется на место событий.

Трагедия произошла в ночь на 23 декабря в небольшом изолированном селе в департаменте Пюи-де-Дом. Сотрудники полиции приехали на вызов по поводу домашнего насилия, и 48-летний мужчина застрелил их при попытке подойти к дому, а также поджег дом.

На место событий отправили более 300 правоохранителей, чтобы как можно быстрее найти и задержать преступника.

На событие уже отреагировал президент Эммануэль Макрон, выразив соболезнования семьям убитых полицейских.

"Они вмешались, чтобы спасти женщину, ставшую жертвой домашнего насилия... Нация разделяет боль ваших семей. Чтобы защитить нас, наши правоохранители рискуют собственными жизнями. Это наши герои", - написал он.

Темы: Францияполицияубийство
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