Убийство трех полицейских во Франции: нападавшего нашли мертвым
Мужчину, который накануне убил трех полицейских во время их реагирования на домашнее насилие, нашли мертвым.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жераль Дарманен.
"Неадекватного мужчину нашли мертвым", - коротко сообщил он в своем Twitter, отметив, что сам отправляется на место событий.
Le forcené a été retrouvé mort.— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 23, 2020
Je me rends sur place. https://t.co/0459PnFM7V
Трагедия произошла в ночь на 23 декабря в небольшом изолированном селе в департаменте Пюи-де-Дом. Сотрудники полиции приехали на вызов по поводу домашнего насилия, и 48-летний мужчина застрелил их при попытке подойти к дому, а также поджег дом.
На место событий отправили более 300 правоохранителей, чтобы как можно быстрее найти и задержать преступника.
На событие уже отреагировал президент Эммануэль Макрон, выразив соболезнования семьям убитых полицейских.
"Они вмешались, чтобы спасти женщину, ставшую жертвой домашнего насилия... Нация разделяет боль ваших семей. Чтобы защитить нас, наши правоохранители рискуют собственными жизнями. Это наши герои", - написал он.
Ils intervenaient pour secourir une femme victime de violences conjugales dans le Puy-de-Dôme, trois gendarmes ont été tués, un quatrième blessé. La Nation s'associe à la douleur des familles. Pour nous protéger, nos forces agissent au péril de leur vie. Ce sont nos héros.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2020