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В Україні стало більше тих, хто чекає кризи через некомпетентність влади 

Середа, 23 грудня 2020, 11:11

18% громадян вважають, що в цілому справи в Україні йдуть у правильному напрямку, а 71% – протилежної думки, при цьому 63% вважають, що економічне становище може погіршитися через некомпетентність влади.

Джерело: опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведене 16-20 грудня

Деталі: Більше 70% вважають, що економічне становище в Україні погіршилося за останні півроку, 17% думають, що воно не змінилося, і лише 7% помітили покращення. 

Щодо фінансової ситуації в родині: 56% відчули погіршення, 37% – відсутність змін, лише 7% – покращення. 

Настрої щодо майбутнього також не надто оптимістичні: лише 16% вважають, що в найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 32% вважають, що вона не зміниться, і 47% очікують погіршення. 

Загалом причину можливої економічної кризи більшість опитаних бачать у некомпетентності влади (63%), хоча чверть вважає, що економічний занепад настане через коронавірус. Ще 9% бачать причиною війну на Донбасі. 

При цьому кількість тих, хто пояснює ситуацію в економіці некомпетентністю влади, за останні півроку зросла з 53% до 63%. 

Серед населення України переважають емоції розчарування (42%) та надії (32%). 

 
 
 
 

Довідка: Соціологи "Рейтингу" 16-20 грудня опитали 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. 

Теми: соціологіяопитуванняекономіка


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