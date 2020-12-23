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В Украине стало больше тех, кто ждет кризиса из-за некомпетентности властей

Среда, 23 декабря 2020, 11:11

18% граждан считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, а 71% – противоположного мнения, при этом 63% считают, что экономическое положение может ухудшиться из-за некомпетентности власти.

Источник: опрос Социологической группы "Рейтинг", проведенный 16-20 декабря

Детали: Более 70% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, 17% полагают, что оно не изменилось, и только 7% заметили улучшение.

Что касается финансовой ситуации в семье: 56% почувствовали ухудшение, 37% – отсутствие изменений, лишь 7% – улучшение.

Настроения относительно будущего тоже не слишком оптимистичны: только 16% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 32% считают, что она не изменится, и 47% ожидают ухудшения.

В целом причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности властей (63%), хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса. Еще 9% видят причиной войну на Донбассе.

При этом количество тех, кто объясняет ситуацию в экономике некомпетентностью властей, за последние полгода выросло с 53% до 63%.

Среди населения Украины преобладают эмоции разочарования (42%) и надежды (32%).

 
 
 
 

Справка: Социологи "Рейтинга" 16-20 декабря опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Темы: социологияопросэкономика


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