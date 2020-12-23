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У Києві на COVID за добу захворіли на 434 людини більше, ніж одужали

Середа, 23 грудня 2020, 11:36

У Києві за минулу добу виявили 1 381 хворого на коронавірус, померли 30 людей, одужали від коронавірусної хвороби 947 людей, госпіталізували 98 пацієнтів із COVID-19 чи підозрою на неї.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деалі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 288. У Деснянському – 165 та в Дніпровському районі – 152 випадки. 

 

Серед нових хворих – 42 медики (загалом за час пандемії захворіли 3639 столичних медиків).

Загалом у вівторок коронавірусну хворобу зразка 2019 року підтвердили у 778 жінок віком від 18 до 90 років і 512 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв, а також у 40 дівчаток від 4 місяців до 17 років та в 51 хлопчика від 7 місяців до 17 років. 

Усього з березня в Києві підтвердили вже 103 663 випадки COVID-19, від цієї хвороби померли 1 779 киян, подолали коронавірус 34 928 мешканців столиці.

На цей час в стаціонарах медзакладів міста лікуються 1 908 хворих на коронавірус. Із них 11 дітей. 1 112 пацієнтів - у важкому стані. 

Кисневу підтримку отримують 1 325 людей. Під апаратами ШВЛ – 27 хворих.

Заповненість ліжок у комунальних медзакладах столиці – понад 48%.

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяКиїв


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