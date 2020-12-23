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В Киеве COVID в сутки заболели на 434 человека больше, чем выздоровели

Среда, 23 декабря 2020, 10:36
В Киеве COVID в сутки заболели на 434 человека больше, чем выздоровели

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 381 больного с коронавирусом, умерли 30 человек, выздоровели от коронавирусной болезни 947 человек, госпитализировали 98 пациентов с COVID-19 или подозрением на нее.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 288. В Деснянском – 165 и в Днепровском районе – 152 случая.

 

Среди новых больных – 42 медики (всего за время пандемии заболели 3 639 столичных медиков).

В целом во вторник коронавирусную болезнь образца 2019 года подтвердили у 778 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 512 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, а также у 40 девочек от 4 месяцев до 17 лет и в 51 мальчика от 7 месяцев до 17 лет.

Всего с марта в Киеве подтвердили уже 103 663 случая COVID-19, от этой болезни умерли 1 779 киевлян, преодолели коронавирус 34 928 жителей столицы.

В настоящее время в стационарах медучреждений города лечатся 1 908 больных с коронавирусом. Из них 11 детей. 1 112 пациентов – в тяжелом состоянии.

Кислородную поддержку получают 1 325 человек. На аппарате ИВЛ – 27 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы – более 48%.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияКиев
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